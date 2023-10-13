Son Dakika: İsrail konvoyu bombaladı... 70 ölü, yüzlerce yaralı
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var.
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