Son Dakika: İsrail konvoyu bombaladı... 70 ölü, yüzlerce yaralı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var.

AA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 20:54
Son Dakika: İsrail konvoyu bombaladı... 70 ölü, yüzlerce yaralı
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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var.

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