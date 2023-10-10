İsrail Filistinlilere 'gidin' dedi, sınır kapısını bombaladı
İsrail yaptığı hava saldırılarından kaçmak isteyen Filistinlilere ‘tavsiye ettiği’ Refah Sınır Kapısı’nı bombaladı. Söz konusu sınır kapısı Gazze’nin dünya ile tek kara bağlantısının olduğu Mısır sınırında bulunuyor.
İsrail uçakları, Refah Sınır Kapısı’nı bombaladı. Filistin İçişleri Bakanlığı, “İsrail işgal uçakları, Filistin ve Mısır tarafını birbirine bağlayan Refah Sınır Kapısı’nı yeniden bombaladı” açıklamasını yaptı.
Mısır tarafının Gazze tarafına kapının bombalanabileceği uyarısında bulunduğu ifade edildi. Refah Sınır Kapısı Gazze’nin dünya ile tek kara bağlantısının olduğu Mısır sınırında bulunuyor.
REFAH SINIR KAPISI ‘TAVSİYESİ’
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Richard Hecht, "Dışarı çıkabilen herkese, Gazze-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na gitmelerini tavsiye ederim" dedi.
İsrail’e yönelik 7 Ekim sabah saatlerinde 'Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardında, İsrail duruma 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda birçok Filistinli hayatını kaybetti. İsrail’de ise hayatını kaybedenlerin sayısının 900’ü geçtiği söyleniyor.
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