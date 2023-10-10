Sırt çantası paniği: Bomba imha ekibi çağrıldı!
Çorum’da şehrin en işlek caddesinde unutulan sırt çantası paniğe sebep oldu. İhbar üzerine polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, çantanın sahibinin ortaya çıkmasıyla durum normale döndü.
Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi üzerindeki kaldırımda unutulan şüpheli çantayı görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bomba olma ihtimaline karşı çevredekileri uzaklaştırdı, caddeyi güvenlik şeridiyle çevirerek trafiğe kapattı.
Olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Sırt çantasını unutan iki gencin olay yerine gelmesiyle durum normale döndü.
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