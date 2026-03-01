İsrail ordusu duyurdu: Tahran'a yeni saldırı başlatıldı!

İsrail ordusu, İsrail Hava Kuvvetleri’nin (IAF) İran’ın başkenti Tahran’ın merkezindeki hedeflere yönelik kapsamlı bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. Açıklamada, operasyonların İran yönetimine bağlı hedefleri kapsadığı belirtildi.
İsrail ordusunun açıklamasında, son 24 saat içinde yoğunlaşan operasyonların amacının “hava üstünlüğü kurmak ve Tahran’a giden yolu açmak” olduğu ifade edildi.
Açıklamada, saldırıların İran hava savunma sistemlerini zayıflatmaya yönelik olduğu vurgulandı.
Söz konusu saldırı dalgası, İsrail ile İran arasında son günlerde hızla tırmanan askeri gerilimin yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor.
İRAN RADYO VE TELEVİZYON KURUMU BİNASI HEDEF ALINDI
İran ordusu, ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklarken, İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.
Tahran’daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) binası saldırılarda hedef alındığını bildirildi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.