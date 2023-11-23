Son dakika: İsrail, Şifa Hastanesi müdürünü tutukladı
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin müdürü Muhammed Ebu Selmiya, İsrail güçleri tarafından tutuklandı.
İsrail'in yoğun saldırılarının hedefi olan Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin müdürü Ebu Selmiya, diğer bazı sağlık personeli ile birlikte İsrail güçleri tarafından tutuklandı.
AFP'ye konuşan Şifa Hastanesi bölüm şefi Halid Ebu Samra, "Doktor Muhammed Ebu Selmiya diğer birkaç kıdemli doktorla birlikte tutuklandı" dedi.
BASKIN DÜZENLEMİŞTİ
İsrail ordusu, 15 Kasım sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.
İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.
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