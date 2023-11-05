Son dakika: İsrail yine mülteci kampını ve okulu vurdu

İsrail'in yoğun saldırılarını devam ettirdiği Gazze'de, yeniden bir mülteci kampını ve okulu vurdu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.11.2023 - 16:51
Son dakika: İsrail yine mülteci kampını ve okulu vurdu
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İsrail'in ablukası altına alınan Gazze Şeridi'nde, el-Bureyç mülteci kampı ve bir okul İsrail saldırılarının hedefi oldu. 

El-Bureyç Mülteci Kampı, El-Maghazi ve Cibaliye mülteci kamplarının ardından İsrail'in saldırılarında son 24 saat içinde vurulan 3. kamp oldu. 

Mülteci kampına düzenlenen saldırıda, evler yerle bir oldu ve çok sayıda insan öldü. Hayatını kaybedenlerin tam sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


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