Son dakika: İsrail yine mülteci kampını ve okulu vurdu

Yayınlanma: 05.11.2023 - 16:51

Güncelleme: 05.11.2023 - 16:54

İsrail'in ablukası altına alınan Gazze Şeridi'nde, el-Bureyç mülteci kampı ve bir okul İsrail saldırılarının hedefi oldu.

El-Bureyç Mülteci Kampı, El-Maghazi ve Cibaliye mülteci kamplarının ardından İsrail'in saldırılarında son 24 saat içinde vurulan 3. kamp oldu.

Mülteci kampına düzenlenen saldırıda, evler yerle bir oldu ve çok sayıda insan öldü. Hayatını kaybedenlerin tam sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.