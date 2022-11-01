Son Dakika: İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu önde

Son dakika gelişmesi... İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok Mecliste hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 23:32
Son Dakika: İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu önde
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