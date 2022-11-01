Son Dakika: İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu önde
Son dakika gelişmesi... İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok Mecliste hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.
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