Son Dakika: İsrail’de savaş kabinesine onay çıktı

Son dakika haberi... İsrail Meclisi (Knesset) İsrail Başbakanı Netanyahu ve ana muhalefet lideri Gantz’ın kurduğu birlik hükümetine onay çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 22:03
Son Dakika: İsrail’de savaş kabinesine onay çıktı
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz’ın birlik hükümeti kurma kararı, İsrail Meclisi’nde (Knesset) onaylandı. 

Times or Israel gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, mecliste yaptığı konuşmada “Holokost'tan bu yana Yahudiler için en korkunç gün” ifadesinde bulundu.


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