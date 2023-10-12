Son Dakika: İsrail’de savaş kabinesine onay çıktı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 22:03

Güncelleme: 12.10.2023 - 22:08

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz’ın birlik hükümeti kurma kararı, İsrail Meclisi’nde (Knesset) onaylandı.

Times or Israel gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, mecliste yaptığı konuşmada “Holokost'tan bu yana Yahudiler için en korkunç gün” ifadesinde bulundu.