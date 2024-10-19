Son Dakika... İsrail'den, Beyrut'a peş peşe hava saldırısı!

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Haret Hreik'e hava saldırısı düzenledi.

Son Dakika... İsrail'den, Beyrut'a peş peşe hava saldırısı!
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.10.2024 - 15:51

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Haret Hreik'teki bölgelerin boşaltılması için uyarıda bulunmasından kısa bir süre sonra bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırısından önce İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güney banliyöleri üzerinde ses duvarını aşarak yüksek sonik patlamalara neden olduğu da bildirildi.


Etiketler: #israil #Lübnan

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