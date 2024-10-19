İsrail ordusunda güvenlik zafiyeti: Helikopterler, İHA'yı düşüremedi!
İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde İsrail Başbakan Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet eden İHA'nın, İsrail'e ait helikopterlerin takip etmesine rağmen engellenemediği görüldü.
İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde İsrail Başbakan Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet eden İHA'nın, İsrail'e ait helikopterlerin takip etmesine rağmen engellenemediği görüldü.
Yayınlanan görüntülerde, uçuş yapan bir helikopterin yanından İHA geçiyor ve ardından bölgede saldırı alarmları çalıyor.
Lübnan'dan fırlatılan İHA'nın ardından Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu "8200 Birimi" ortak üssü Glilot Üssünde alarmlar çaldı.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2024
A Hezbollah launched drone flies directly above an Israeli helicopter.
This was an attempted strike on PM Netanyahu’s home in the Mediterranean town of Caesarea.
The PM and his wife were not there and there were no casualties in the incident. pic.twitter.com/2b1PZEHw8U
Netanyahu'nun konutu çevresinde güvenlik için kurulmuş beton bloklar ve bekçi kulübesinin bulunduğu alanın çevresine sağlık ekipleri ve polisin yoğun biçimde toplandı.
Netanyahu ve eşi Sara'nın, saldırı sırasında evde olmadıkları ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
55 ROKET ATILDI
IDF, Yukarı, Batı ve Orta Celile bölgelerindeki çeşitli şehir ve kasabalarda sirenlerin çalıştırılmasının ardından, son bir saat içinde Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 55 roket atıldığını açıkladı.
IDF, roketlerin bazılarının önlendiğini, bazılarının ise açık alanlara düştüğünü belirtti.
Öte yandan, İsrail basını Hayfa bölgesinde düzenlenen roket saldırısında iki kişinin şarapnel parçaları nedeniyle hafif yaralandığını bildirdi.
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