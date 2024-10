İsrail ordusunda güvenlik zafiyeti: Helikopterler, İHA'yı düşüremedi!

İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde İsrail Başbakan Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet eden İHA'nın, İsrail'e ait helikopterlerin takip etmesine rağmen engellenemediği görüldü.

Yayınlanan görüntülerde, uçuş yapan bir helikopterin yanından İHA geçiyor ve ardından bölgede saldırı alarmları çalıyor.

Lübnan'dan fırlatılan İHA'nın ardından Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu "8200 Birimi" ortak üssü Glilot Üssünde alarmlar çaldı.

BREAKING:



A Hezbollah launched drone flies directly above an Israeli helicopter.



This was an attempted strike on PM Netanyahu’s home in the Mediterranean town of Caesarea.



The PM and his wife were not there and there were no casualties in the incident. pic.twitter.com/2b1PZEHw8U