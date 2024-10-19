İsrail ordusunda güvenlik zafiyeti: Helikopterler, İHA'yı düşüremedi!

İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde İsrail Başbakan Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet eden İHA'nın, İsrail'e ait helikopterlerin takip etmesine rağmen engellenemediği görüldü.

İsrail ordusunda güvenlik zafiyeti: Helikopterler, İHA'yı düşüremedi!
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.10.2024 - 11:45

İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde İsrail Başbakan Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet eden İHA'nın, İsrail'e ait helikopterlerin takip etmesine rağmen engellenemediği görüldü.

Yayınlanan görüntülerde, uçuş yapan bir helikopterin yanından İHA geçiyor ve ardından bölgede saldırı alarmları çalıyor.

Lübnan'dan fırlatılan İHA'nın ardından Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu "8200 Birimi" ortak üssü Glilot Üssünde alarmlar çaldı.

 

Netanyahu'nun konutu çevresinde güvenlik için kurulmuş beton bloklar ve bekçi kulübesinin bulunduğu alanın çevresine sağlık ekipleri ve polisin yoğun biçimde toplandı.

Netanyahu ve eşi Sara'nın, saldırı sırasında evde olmadıkları ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

55 ROKET ATILDI

IDF, Yukarı, Batı ve Orta Celile bölgelerindeki çeşitli şehir ve kasabalarda sirenlerin çalıştırılmasının ardından, son bir saat içinde Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 55 roket atıldığını açıkladı.

IDF, roketlerin bazılarının önlendiğini, bazılarının ise açık alanlara düştüğünü belirtti.

Öte yandan, İsrail basını Hayfa bölgesinde düzenlenen roket saldırısında iki kişinin şarapnel parçaları nedeniyle hafif yaralandığını bildirdi.


Etiketler: #israil #netanyahu

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