İsrail hahambaşısından deprem fetvası: 'Şabat'ta da çalışın...'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:31

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 21:16

Dünyayı yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye en fazla arama kurtarma ekibi gönderen ikinci ülke, 725 personel görevlendiren Azerbaycan'ın ardından 450 personel ile İsrail oldu. Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri deprem bölgesindeki enkazlarda çalışmaya başladı.

İsrail dışişleri ve savunma bakanlıklarının ortak girişimi olan “Zeytin Dalları” insani yardım ekibinin, depremin sarstığı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Adana’ya intikal ettiği duyuruldu.

Deprem sonrası Türkiye'ye intikal eden ilk İsrail ekibi

İsrail'in, 167 kişilik asli ekip ve arama kurtarma köpeklerinin ardından, deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmak üzere arama kurtarma personelinin yanı sıra doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlilerinden oluşan 230 kişilik yeni bir ekip gönderdiği açıklandı. Ardından takviye ekiplerle çalışmalara devam edildi.

Öte yandan, İsrail'deki en üst dini otorite olan İsrail Hahambaşılığı tarafından yayımlanan bir bildiri ile arama kurtarma çalışmalarına katılan İsrail ekiplerine, Yahudiler için kutsal sayılan Şabat gününde de çalışmaya devam etmelerini söyledi.

ŞABAT NEDİR?

Yahudi dini inancına göre kainatın yaratılışı altı gün sürmüş, yedinci gün ise Yaradan dinlenmeye çekilmiş ve o günü Yahudi halkına mukaddes saymıştır. Yahudiler bu sebeple, Gregoryen takviminde cumartesi gününe denk gelen Şabat gününü ibadet ve dinlenme günü olarak kabul eder; gün boyu dinlenir, Tevrat okur ve dua ederler. Şabat kutlaması, genellikle iş faaliyetlerinden kaçınmayı ve dinlendirici faaliyetlerde bulunmayı gerektirir.