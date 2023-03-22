Son dakika... İsveç parlamentosundan NATO'ya katılıma onay

Son dakika haberi... İsveç parlamentosu, İsveç’in NATO’ya katılımını 37’ye karşı 269 oyla onayladı.

İHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 18:40
Son dakika... İsveç parlamentosundan NATO'ya katılıma onay
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İsveç parlamentosu, ülkelerinin NATO’ya katılımını oyladı. Oylama sonucu 37’ye karşı 269 oyla NATO’ya katılma kararı alındı.

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