Son dakika... İsveç parlamentosundan NATO'ya katılıma onay
Son dakika haberi... İsveç parlamentosu, İsveç’in NATO’ya katılımını 37’ye karşı 269 oyla onayladı.
İsveç parlamentosu, ülkelerinin NATO’ya katılımını oyladı. Oylama sonucu 37’ye karşı 269 oyla NATO’ya katılma kararı alındı.
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