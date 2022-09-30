Son Dakika: İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdığını açıkladı

30 Eylül 2022 Cuma, 14:43

İsveç Stratejik Ürünler Müfettişliği'nin (ISP), Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatını kısıtlamak amacıyla 2019'da koyduğu ambargoyu kaldırdığını duyurdu.

ISP, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ve Madrid'de gerçekleşen zirve, savunma ve güvenlik politikamızdaki gerekçelerini büyük ölçüde değiştirdi" açıklamasında bulundu.

ISP, yapılan incelemeler sonucunda kararda değişikliğe giderek Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırdıklarını söyledi.

ISP kararla ilgili şu sözleri kaydetti:

"Değiştirilen savunma ve güvenlik politikası koşullarıyla ilgili olarak, ISP, genel bir değerlendirmeden sonra, İsveç savunma sanayisinden Türkiye'ye müteakip teslimatlar için izin vermeye karar verdi"

Ankara, İsveç'in mayıs ayı ortasında NATO'ya katılmak için başvurmasının ardından kısıtlamaların kaldırılmasını talep etmişti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, geçen hafta çarşamba günü NATO'ya üyelik görüşmeleri için bir heyetin önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.