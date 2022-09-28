İsveç'ten bir heyet NATO görüşmeleri için Türkiye'ye gitmeye hazırlanıyor
İsveç Dışişleri Bakanı, Üçlü Muhtıra anlaşmasına uyduklarını ve bir heyetin NATO görüşmeleri için Türkiye'ye gitmeye hazırlandığını söyledi.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İçişleri Bakanlığından bir heyetin gelecek hafta NATO görüşmeleri için Türkiye'ye gideceğini bildirdi.
Linde ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye, Türkiye ile yapılan müzakerelerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını beklediğini aktaran Linde, "Ancak Türkiye'nin ne zaman onaylayacağını bilmiyorum. Geçen hafta New York'taki BM toplantısında, Türk meslektaşım Çavuşoğlu ile bir araya geldik. Müzakereleri gözden geçirdik, her şey iyi gidiyor. Biz anlaşmaya uyuyoruz" dedi.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.
Video Haberler
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- 'Ses kaydını dinledim' diyerek açıkladı
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Ali Erbaş’ın eşine özel kalem tahsis edildi
- 5 isim için harekete geçildi