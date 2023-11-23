Son dakika: Katar duyurdu: Ateşkesin saati ve günü açıklandı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 17:22

Güncelleme: 23.11.2023 - 17:41

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Filistin arasındaki ateşkesin yarın saat 8'de başlayacağını açıkladı.

Açıklamayı yapan dışişleri bakanlığı sözcüsü, ateşkesin başladığı anda insani yardımların Gazze'ye akmaya başlayacağını söyledi.

Gazze'den çıkarılacak sivillerin listesine ulaştıklarını belirten sözcü, yapılacak yardımın Gazze'de ihtiyaç olan yardımın "çok küçük bir kısmı" olacağını ifade etti.

Sözcü, ateşkes kapsamında yapılan anlaşma ile Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması sonucunda İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin de serbest bırakılmasını beklediklerini belirtti.

Anlaşmanın, hem güney hem de kuzey Gazze'de kapsamlı bir ateşkesi içerdiğini açıklayan sözcü, "bu anlaşmanın kalıcı bir ateşkese yol açmasını hedefliyoruz" dedi.

Sözcü ayrıca, ilk esir grubunun saat 17:00'de serbest bırakılacağını sözlerine ekledi.