Son dakika: Kiev'deki saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlediği saldırılarda enerji tesisinde çalışan 3 kişi yaşamını yitirdi.
Ukrayna'da birçok kentin yetkilisi, hava saldırısı sirenlerinin yeniden çaldığını yerel basın aracılığıyla doğruladı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi başkan yardımcısı Kirilo Timoşenko, enerji tesisinin vurulduğunu ve Kiev'in bazı bölgelerinde elektriklerin kesildiğini açıkladı.
Timoşenko, Telegram hesabında "Enerji santralinde 3 büyük patlama gerçekleşti. Gelişmeler takip edilecek" dedi.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya'nın bugün düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaşımını yitirdiğini açıkladı.
Kliçko, yaşamını yitirenlerin tesis çalışanı olduğunu söyledi.
Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırı hakkında Kliçko, "Kiev'de, bugün enerji altyapı tesisine yapılan saldırıda üç kişi öldü. Enerji altyapı tesisi çalışanıydılar" dedi.
Dnipro kentinde enerji altyapısının vurulduğu bildirildi.
Patlamaların duyulduğu Harkov kentinde, metro ve trenlerin durdurulduğu açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 Ekim'deki Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki altyapı hedeflerine hassas güdümlü silahlarla misillime yağtığını söylemişti.
Rusya'nın saldırıları, Ukrayna güçleri tarafından 8 Ekim'de gerçekleştirildiği öne sürülen Kırım Köprüsü saldırısının hemen ardından geldi.
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