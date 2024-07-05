Son Dakika... Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi!

Son Dakika... Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede bir darbe girişiminin engellediğini duyurdu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.07.2024 - 11:58
Son Dakika... Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi!
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Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede bir darbe girişiminin engellediğini bildirdi.

Komite tarafından yapılan açıklamada, "Kırgızistan'ın istihbarat kurumları, ülkede iktidarı zorla ele geçirme girşimini engelledi" ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...


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