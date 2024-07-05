Son Dakika... Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi!
Son Dakika... Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede bir darbe girişiminin engellediğini duyurdu.
Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede bir darbe girişiminin engellediğini bildirdi.
Komite tarafından yapılan açıklamada, "Kırgızistan'ın istihbarat kurumları, ülkede iktidarı zorla ele geçirme girşimini engelledi" ifadeleri yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...
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