Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

AA
20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:15
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti
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