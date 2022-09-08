Son Dakika: Kraliçe Elizabeth tıbbi gözetim altına alındı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in sağlığından endişelenen doktorlar, 96 yaşındaki Kraliçe'nin tıbbi gözetim altında tutulmasını önerdiler.

Reuters
08 Eylül 2022 Perşembe, 14:57
Son Dakika: Kraliçe Elizabeth tıbbi gözetim altına alındı
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İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in sağlığından endişelenen doktorlar, 96 yaşındaki Kraliçe'nin tıbbi gözetim altında tutulmasını önerdiler.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe, Balmoral'da ve rahat" denildi.

Kraliçe dün doktorların tavsiyesi üzerine, bakanlarla yapmayı planladığı videolu toplantıyı iptal etmişti.

 


İngiltere Kraliçesi Elizabeth

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