Son Dakika: Kraliçe Elizabeth tıbbi gözetim altına alındı
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in sağlığından endişelenen doktorlar, 96 yaşındaki Kraliçe'nin tıbbi gözetim altında tutulmasını önerdiler.
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in sağlığından endişelenen doktorlar, 96 yaşındaki Kraliçe'nin tıbbi gözetim altında tutulmasını önerdiler.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe, Balmoral'da ve rahat" denildi.
Kraliçe dün doktorların tavsiyesi üzerine, bakanlarla yapmayı planladığı videolu toplantıyı iptal etmişti.
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