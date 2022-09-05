İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss kimdir? Truss'ın Türkiye planı ne? Truss, Elizabeth'le ne zaman görüşecek?

05 Eylül 2022 Pazartesi, 14:52

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın liderliğinden ayrıldığı Muhafazakar Parti'ye öncülük edecek ve İngiltere'nin yeni başbakanı olacak kişi, Liz Truss oldu. Peki, hem partinin hem de İngiltere'nin yeni lideri Liz Truss kimdir?

LİZ TRUSS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Elizabeth Mary Truss, 26 Temmuz 1975'te Oxford'da doğmuştur. Truss, en çok 2021'den beri Dışişleri Bakanı ve 2019'dan beri Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak görev yapmasıyla tanınan İngiliz Muhafazakar siyasetçidir.

47 yaşındaki Truss, Muhafazakar Parti'nin bir üyesi olarak, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükümetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev almıştır.

AİLESİ 'SOLCU'

2001 yılında siyasete atılan Liz Truss, geçen yıl İngiltere'nin tarihindeki ikinci kadın dışişleri bakanı olmuştu. Truss, parlamentoya girdiğinden bu yana hükümette iç ve dış politikaya ilişkin bir dizi önemli göreve getirildi. İngiltere'in yeni lideri, matematik profesörü olan babası ile hemşire olan annesinin "solcu" olduklarını söylüyor. Ama o aile geleneğini sürdürmeyerek muhafazakar tarafta yer aldı.

TRUSS'IN TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK PLANI NE?

Geçen aylarda Truss'ın başbakan olması durumunda yasadışı göçmenleri Ruanda ve Türkiye'ye gönderme planı yaptığı iddia edilmişti. The Times gazetesi, İspanya seçeneğinden vazgeçildiğini ancak Türkiye’nin göçmenlerin gönderileceği olası ülkeler arasında yer aldığını yazarken Truss’a yakın bir kaynak da İngiliz bakanın bu konuda Türkiye’yle müzakereye sıcak baktığını öne sürmüştü.

Şu anda İngiltere'nin başbakanı seçilen Liz Truss, yasadışı göçmenleri Ruanda dışında başka ülkelere de göndermek istediğini doğrulamıştı.

LİZ TRUSS'A DAİR ÖNE ÇIKANLAR

İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı ünvanı alan Liz Truss, Rusya-Ukrayna savaşında en sert tutum alan siyasilerden biri olarak öne çıkmıştı. Truss, Rusya'ya karşı sert açıklamalar yaparken, Ukrayna'yı oldukça desteklemişti.

16 Mart 2022 tarihinde, İran cezaevlerinde tutulan iki İngiliz vatandaşının serbest bırakılması Truss'ın başarısı olarak medyada oldukça yer edinmişti.

MACRON TRUSS GERGİNLİĞİ

Geçen günlerde bir televizyon programına katılan Liz Truss, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "dost mu düşman mı" olduğuna henüz karar vermediğini söylemişti. Truss'ın sözleri Fransız medyasında tepki toplarken, Macron bu ifadenin iki ülkeyi ciddi sorunlara götürebileceğine dikkat çekmişti.

KRALİÇEYLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

İngiltere'nin yeni lideri Liz Truss, yarın sabah Kraliçe ile görüşecek. Salı günü Kraliçe Elizabeth ile görüşmek için İskoçya'ya gidecek olan liderden hükümeti kurması istenecek?