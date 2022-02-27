Canlı | Rusya'nın Ukrayna saldırısında son durum

27 Şubat 2022 Pazar, 00:00

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi sürüyor. Savaşta 3. güne geride bırakırken taraflar henüz müzakere masasına oturmadı. Rusya 150 bin nüfuslu Melitopol’e girdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev yönetiminin müzakereler için bugünü işaret ettiğini duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre müzakere ihtimali ardından orduya 'dur' emri veren Putin, Ukrayna'nın müzakereleri reddetmesi üzerine emri geri çekti. Rusya Savunma Bakanlığı, tüm birlikte bütün istikametlerde saldırı emri verildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 27 Şubat'ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

00.55: İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirileceğini açıkladı. Johson, Putin'in beklediği gibi olmadığını ve Ukrayna halkının direnmeye devam ettiğini söyledi.

00.47: Kiev bombardıman altında.

00.31: Sputnik'in aktardığına göre Alman ARD kanalı "AB, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapatacak" ifadelerine yer verdi.

00.14: Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.

Rus ordusuna ait hava araçlarının, Su-27’lerin yanı sıra S-300 ve Buk M-1 hava savunma sistemleri ile imha edildiği vurgulanan açıklamada, akaryakıt taşıyan bir yük treninin ise Bayraktar TB2 SİHA ekibinin başarılı çalışmasıyla imha edildiği kaydedildi.

00.11: Alman hükümeti: Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını belirli koşullar altında desteklemeye hazırız.

00.06: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya’da düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısının 3 bini geçtiği bildirildi.









00.05: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri John Kirby, “ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya hafif silahlar ve çeşitli mühimmatları içeren 350 milyon dolarlık ek askeri yardım gönderilmesine izin verdi” dedi.

23.58: Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait çok sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir yük treninin imha edildiğini bildirdi.

23.49: Ukrayna’daki Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andrey Sadoviy halka seslenerek, “Molotofları hazırlayın” dedi. Ukrayna’nın batı bölgesinde yer alan Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, halka seslendi. Başkan Sadoviy açıklamasında, "Savunma ve polis birlikleriyle şehirde devriye gezmeye davet ediyoruz. Kim silah sahibiyse hazır olsun. Sakinliğinizi koruyun ve molotof kokteyllerini hazırlayın" şeklinde konuştu.

23.11: Ukrayna’nın doğusunda bulunan ve Donbass bölgesine yakın olan Harkov şehrinde bu gece çatışmalar şiddetlendi.

Ukrayna’nın Harkov şehrinde çatışmalar şiddetlendi — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 26, 2022

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Rusya herhangi bir saldırı ihtimalinde ilk Harkov’a saldıracak" ifadelerini kullanmıştı.