Son dakika: Kremlin'den 'karşılık vereceğiz' çıkışı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 13:41

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün ekonomi üzerinde yoğunlaşacağını söyledi. Kremlin, Putin'in başbakan ve merkez bankası başkanı dahil yetkililerle görüşceklerini belirtti.

Kremlin "Yaptırımlara yanıt verme planımız oldu ve uygulanıyor" dedi.

Kremlin, Ukrayna'nın silah malzemelerinin tehlikeli ve istikrarsız olduğunu söyleyerek "Bu Ukrayna'nın askersizleştirilmesi için önlemler almakta haklı olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Ayrıca Kremlin, Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski olup olmadığına ilişkin yorumu reddetti. Kremlin, Putin'in nükleer kuvvetler için 'özel rejim' konusundaki kararını açıklamayı reddetti.