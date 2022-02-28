Son dakika: Kremlin'den 'karşılık vereceğiz' çıkışı
Son dakika: Kremlin, "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak" açıklamasında bulundu.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün ekonomi üzerinde yoğunlaşacağını söyledi. Kremlin, Putin'in başbakan ve merkez bankası başkanı dahil yetkililerle görüşceklerini belirtti.
Kremlin "Yaptırımlara yanıt verme planımız oldu ve uygulanıyor" dedi.
Kremlin, Ukrayna'nın silah malzemelerinin tehlikeli ve istikrarsız olduğunu söyleyerek "Bu Ukrayna'nın askersizleştirilmesi için önlemler almakta haklı olduğumuzu gösteriyor" dedi.
Ayrıca Kremlin, Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski olup olmadığına ilişkin yorumu reddetti. Kremlin, Putin'in nükleer kuvvetler için 'özel rejim' konusundaki kararını açıklamayı reddetti.
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