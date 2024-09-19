Son Dakika... Lübnanlı yetkililer duyurdu: Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 19.09.2024 - 23:05

Güncelleme: 19.09.2024 - 23:22

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Misyonu'nun Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta, Lübnan'da bu hafta patlayan çağrı cihazlarıyla ilgili olarak Lübnanlı yetkililer tarafından yürütülen ön incelemelerde, bu cihazlara ülkeye gelmeden önce patlayıcı döşendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada "İletişim cihazlarına önceden patlayıcı yerleştirildiği sonucuna varıldı. İletişim cihazlarının elektronik mesaj yoluyla patlatıldığı tespit edildi" denildi.

Lübnan'ın BM misyonu, saldırıların planlanmasından ve gerçekleştirilmesinden İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

BMGK'nin patlamalarla ilgili olarak Cuma günü toplanması bekleniyor.

Salı ve Çarşamba günü Lübnan'da iletişim ekipmanlarına yönelik düzenlenen saldırılarda 37 kişi öldü, yaklaşık 3.000 kişi yaralandı.

İsrail, saldırılarla ilgili doğrudan bir yorumda bulunmazken, güvenlik kaynakları saldırıların muhtemelen 'Mossad' tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor.