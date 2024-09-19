DİSK'in 'Geçinemiyoruz' eylemi çağrısına yurttaştan destek: 'Yapın yavrum yapın. Hastaneden geldim, açım, bir simit alabildim, yazık değil mi bana ?'

DİSK, düşük ücretler ve gelir adaletsizliğine karşı Saraçhane Meydanı’nda miting düzenleyeceğini duyurdu. Beşiktaş’ta bildirileri dağıtan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na destek veren yaşlı bir vatandaş, "Türkiye battı, açım, yazık değil mi bana?" diyerek ekonomik sorunlara dikkat çekti.

DİSK'in 'Geçinemiyoruz' eylemi çağrısına yurttaştan destek: 'Yapın yavrum yapın. Hastaneden geldim, açım, bir simit alabildim, yazık değil mi bana ?'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 14:54

DİSK, düşük ücretler, gelir dağılımdaki adaletsizlik ve vergi adaletsizliğine karşı Saraçhane Meydanı’nda düzenleyeceği işçi mitingine çağrı yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindekiler, Beşiktaş’ta vatandaşlara bildiri dağıtarak mitinge destek istedi.

Bildirileri dağıtırken "gelirde,vergide,ülkede adalet istiyoruz" sloganları atıldı. Bu sırada yaşlı bir vatandaş, "Yapın yavrum yapın. Türkiye battı, battı. Türkiye’miz gitti, eski Türkiye yok. Yabancıları doldurdular, ekmek paramız yok, bak dileniyoruz. Hastaneden geldim, açım, bir simit alabildim, yazık değil mi bana?" dedi.

Vatandaşın sözleri, ekonomik sıkıntıların toplumun geniş kesimlerini etkilediğini ve adalet talebinin giderek yükseldiğini gösteriyor. DİSK’in mitingi, bu talepleri daha da güçlendirmek amacıyla düzenlenecek.


Etiketler: #Arzu Çerkezoğlu #DİSK #bildiri #Miting

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