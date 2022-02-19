Son dakika: Lugansk'ta şiddetli patlama
Son Dakika: Sputnik'in haberine göre Luhansk bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın "Druzhba" doğalgaz boru hattında meydana geldiği belirtildi.
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