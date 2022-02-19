Son dakika: Lugansk'ta şiddetli patlama

Son Dakika: Sputnik'in haberine göre Luhansk bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın "Druzhba" doğalgaz boru hattında meydana geldiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2022 Cumartesi, 00:26
Son dakika: Lugansk'ta şiddetli patlama
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