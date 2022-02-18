Son Dakika: İngiltere, Ukrayna'daki büyükelçiliğini Kiev'den çıkardı

18 Şubat 2022 Cuma, 22:50

İngiltere Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkenin Ukrayna'daki büyükelçiliğini başkent Kiev'den taşıdığını duyurdu. Bakanlık, İngiliz yurttaşlarına ticari seyahat olanakları hâlâ mevcutken ülkeyi terk etmelerini söyledi.

Bakanlık, Kiev'deki büyükelçilik ofisinin geçici olarak taşındığını ve personelin Lviv kentindeki bir büyükelçilik ofisinden çalıştığını söyledi. Yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki herhangi bir Rus askeri eylemi, İngiliz hükümetinin Ukrayna'da konsolosluk yardımı sağlama olanağını ciddi şekilde etkileyecektir. İngiliz yurttaşları bu koşullarda konsolosluk desteğinin artmasını veya tahliye konusunda yardım beklememelidir" denildi.

DONETSK'TE PATLAMA

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in merkezinde şiddetli patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov ise yaptığı açıklamada, "Ayrılıkçıların el koyduğu bölgelerde yaşananlarla bir ilgimiz yok" dedi.