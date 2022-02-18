Almanya: 'Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi'
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi” dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Rusya, Ukrayna karşısında asker konuşlandırmasıyla hepimize ve Avrupa’daki barış mimarimize karşı kesinlikle kabul edilemez bir tehdit oluşturuyor. Avrupa’nın ortasında savaş tehdidi var“ ifadelerini kullandı.
Rusya’ya askerlerini Ukrayna sınırlarından derhal geri çekmesi çağrısında bulunan Baerbock, “Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi“ dedi. Ukrayna’ya bir Rus saldırısı olması halinde bunun Rusya için mali, siyasi ve ekonomik olarak çok büyük sonuçları olacağı konusunda uyarılarda bulunan Baerbock, Moskova ile Avrupa’da güvenlik ve barış konusunda ciddi bir diyaloğa hazır olduğunu da belirtti.
RUSYA KATILMADI
Rusya, Ukrayna ihtilafındaki diplomatik gerilimler nedeniyle bu yıl Münih Güvenlik Konferansı’na katılmıyor. Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, çarşamba günü Moskova’da yaptığı açıklamada, "çeşitli nedenlerle" Rus hükümetinden hiçbir temsilcinin katılmayacağını söylemişti.
Güvenlik ve dış politika alanında en önemli uluslararası konferans olarak kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı 20 Şubat’a kadar sürecek.
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