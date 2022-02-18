Ukrayna: Büyük çaplı bir saldırı olasılığı düşük
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ülkeye büyük çaplı bir saldırı olasılığını düşük olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Reznikov, Ukrayna parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın ülkesine saldırı olasılığını değerlendirdi.
Ülkesinin tüm senaryoları göz önünde bulundurduğunu ve tehdidi hafife almadığını aktaran Reznikov, Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı olasılığını düşük olarak gördüklerini ifade etti.
Reznikov, Rusya'nın Ukrayna sınırlarında birliklerini sürekli izlediklerine, Rusya'nın iddia ettiği gibi geri çekilmenin olmadığına dikkati çekerek sınırlarındaki hava, kara ve deniz olmak üzere toplam Rus birliği sayısının yaklaşık 149 bin olduğunu bildirdi.
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