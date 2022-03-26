Son Dakika: Lviv'de büyük patlama: Belediye Başkanı Andriy Sadoviy'den açıklama

Son dakika gelişmesi... Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2022 Cumartesi, 18:33
Son Dakika: Lviv'de büyük patlama: Belediye Başkanı Andriy Sadoviy'den açıklama
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Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv kenti yakınlarında üç büyük patlama yaşandı.

Reuters’ta yer alan habere göre, kentin vurulduğunu duyuran Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, “Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın” açıklamasını yaptı.

Lviv Belediye Meclisi üyesi İgor Zinkevcki ise “Lviv’de üç büyük patlama oldu. Herkes sakin olsun ve sığınaklarda kalsın” dedi.



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