Son dakika... Moskova'da konser salonuna saldırı: Ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonuna silahlı saldırı düzenledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 20:47
Son dakika... Moskova'da konser salonuna saldırı: Ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor
Abone Ol google-news

Rus basınında yer alan haberlere göre ülkenin başkenti Moskova’da bulunan bir konser salonunda silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının kamuflaj giyen üç kişi tarafından gerçekleştirildiği, salondaki insanlara ateş açıldığı aktarıldı. Ölü ve yaralıların olduğu olayda insanların bölgeden tahliye edildiği söylendi. 

 

 

Ayrıntılar geliyor...


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İş insanı olarak tanınan Moiz Mitrani şebekenin lideri çıktı

İş insanı olarak tanınan Moiz Mitrani şebekenin lideri çıktı
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri!

TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri!
Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan’ın şüpheli ölümünde dört yıl sonra yeni gelişme: 'İntihar değil cinayet'

Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan’ın şüpheli ölümünde dört yıl sonra yeni gelişme: 'İntihar değil cinayet'
TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?

TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?
Memur-Sen, Şimşek’in bakanlıklardaki atamaları durdurmasına tepki gösterdi: İktidara ‘içeriden’ eleştiri

Memur-Sen, Şimşek’in bakanlıklardaki atamaları durdurmasına tepki gösterdi: İktidara ‘içeriden’ eleştiri
Sünnet derisi ve spermden sonra bunu da denedi! Selen Görgüzel: ‘Çok gergin olduğum doğrudur’

Sünnet derisi ve spermden sonra bunu da denedi! Selen Görgüzel: ‘Çok gergin olduğum doğrudur’
Son Dakika... Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu

Son Dakika... Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu
Emily Ratajkowski’nin yeni tarzı: Boşanma yüzükleri…

Emily Ratajkowski’nin yeni tarzı: Boşanma yüzükleri…