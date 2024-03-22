Son dakika... Moskova'da konser salonuna saldırı: Ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonuna silahlı saldırı düzenledi.
Rus basınında yer alan haberlere göre ülkenin başkenti Moskova’da bulunan bir konser salonunda silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırının kamuflaj giyen üç kişi tarafından gerçekleştirildiği, salondaki insanlara ateş açıldığı aktarıldı. Ölü ve yaralıların olduğu olayda insanların bölgeden tahliye edildiği söylendi.
Ayrıntılar geliyor...
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