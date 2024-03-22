Son dakika... Moskova'da konser salonuna saldırı: Ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor

Yayınlanma: 22.03.2024 - 20:47

Güncelleme: 22.03.2024 - 21:03

Rus basınında yer alan haberlere göre ülkenin başkenti Moskova’da bulunan bir konser salonunda silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının kamuflaj giyen üç kişi tarafından gerçekleştirildiği, salondaki insanlara ateş açıldığı aktarıldı. Ölü ve yaralıların olduğu olayda insanların bölgeden tahliye edildiği söylendi.

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