MSB duyurdu: Gemiler yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki geminin, deprem bölgesine yardım ulaştırmak için İskenderun’a doğru yola çıktığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Sancaktar VE TCG Bayraktar gemilerinin, deprem bölgesine yardım ulaştırmak için İskenderun’a doğru yola çıktığını bildirdi.
MSB, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Deniz Kuvvetlerimize ait TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR gemileri, deprem bölgesine iş makinaları ulaştırmak için İskenderun’a doğru yola çıktı. Gemilerimizde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama-kurtarma teçhizatları da bulunuyor. pic.twitter.com/J1S81mHQqh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023
Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR gemileri, deprem bölgesine iş makinaları ulaştırmak için İskenderun’a doğru yola çıktı. Gemilerimizde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama-kurtarma teçhizatları da bulunuyor" denildi.
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