MSB duyurdu: Gemiler yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki geminin, deprem bölgesine yardım ulaştırmak için İskenderun’a doğru yola çıktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 12:06
MSB duyurdu: Gemiler yola çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Sancaktar VE TCG Bayraktar gemilerinin, deprem bölgesine yardım ulaştırmak için İskenderun’a doğru yola çıktığını bildirdi.

MSB, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR gemileri, deprem bölgesine iş makinaları  ulaştırmak için İskenderun’a doğru yola çıktı. Gemilerimizde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama-kurtarma teçhizatları da bulunuyor" denildi.


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