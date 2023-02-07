MSB duyurdu: Gemiler yola çıktı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 12:06

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 13:21

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Sancaktar VE TCG Bayraktar gemilerinin, deprem bölgesine yardım ulaştırmak için İskenderun’a doğru yola çıktığını bildirdi.

MSB, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Deniz Kuvvetlerimize ait TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR gemileri, deprem bölgesine iş makinaları ulaştırmak için İskenderun’a doğru yola çıktı. Gemilerimizde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama-kurtarma teçhizatları da bulunuyor. pic.twitter.com/J1S81mHQqh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023

Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR gemileri, deprem bölgesine iş makinaları ulaştırmak için İskenderun’a doğru yola çıktı. Gemilerimizde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama-kurtarma teçhizatları da bulunuyor" denildi.