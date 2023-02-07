Kızı için gözyaşlarına boğuldu... Depremden bir hafta önce 'Bina çürük' diye uyarmış

Adana’da yaşanan depremde 14 katlı Ekim Apartmanı yıkılırken; enkaz başında gözyaşlarına boğulan bir kadın, “Kızımı bir hafta önce 'Bina çürük, çıkın' diye uyardım. Ancak o bana ‘taşınmaktan bıktım’ yanıtı verip evden çıkmadı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:49
Kızı için gözyaşlarına boğuldu... Depremden bir hafta önce 'Bina çürük' diye uyarmış
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Önceki gün sabaha karşı ve öğlen merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde ilki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem Adana’da da yıkıma neden oldu. 

Yıkılan 11 binadan biri de Yurt Mahallesindeki Ekim Apartmanı oldu. 14 katlı apartman tamamen yıkıldı. Apartmanda yakınları oturanlar ise enkazın önüne gelerek gözü yaşlı beklemeye başladı. 

"KIZIM BANA 'TAŞINMAKTAN BIKTIM' DEDİ"

Ağlayan Gülay Yiğit, kızı öğretmen Fatma Başlar’ın savcı eşi Yusuf Başlar ile bir yıl önce Şanlıurfa’dan Adana’ya tayin olduklarını, apartman bulamadıkları için buraya taşındıklarını belirterek, “Bir hafta önce apartmanın zemininde şişmeler kırılmalar oldu. Ben kızıma 'Bu apartman çürük, buradan çıkın kızım' dedim. Ancak o bana ‘Anne ben artık taşınmaktan bıktım’ diyerek yanıt verip başka eve geçmedi. Şimdi kızım, damat ve torunlarım enkaz altında. Onların bir an önce kurtarılmasını istiyorum. Ne olur yardım edin” dedi.

Enkazda ise arama-kurtarma çalışması devam ederken ara ara ses duyan çalışanlar herkesi susturuyor.


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