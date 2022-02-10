Son Dakika: MSB'den F-35 açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "F-35 görüşmeleri için ikinci görüşmelerin şubat ayında ABD’de yapılmasını bekliyoruz" denildi.
ABD'nin DEAŞ liderine yönelik Suriye'nin kuzeyindeki operasyonun detaylarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, operasyonun teknik detaylarına yönelik ABD raporu açıklanmadan yorum yapmanın doğru olmayacağını belirtti.
ABD ile devam eden "F-35 görüşmelerinin" takvimine ilişkin soruya da kaynaklar, "İlk toplantı Ankara'da 27 Ekim'de yapıldı. İkinci toplantı için ABD tarafından bu ay içinde davet bekliyoruz" yanıtını verdi.
F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin çalışmaların da devam ettiğini aktaran kaynaklar, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın ikincisinin de planlama aşamasında olduğunu söyledi.
ABD'nin IŞİD liderine yönelik Suriye'nin kuzeyindeki operasyonun detaylarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, operasyonun teknik detaylarına yönelik ABD raporu açıklanmadan yorum yapmanın doğru olmayacağını belirtti.
F-16 VE F-35 SORUNU NEDİR?
Türkiye geçen ekim ayı başında, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 40 adet F-16 ve 80'e yakın F-16 modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu.
Reuters ajansı, başvurunun Dışişleri Bakanlığı'nda değerlendirme sürecinde olduğunu, Bakanlık onay verirse Kongre'ye gönderileceğini ve Kongre'nin bu satışı bloke etme gücü olduğunu aktarmıştı.
Daha önce 100 adet F-35 savaş uçağı almak isteyen Ankara, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle 2019'da F-35 ortak üretim programından çıkarılmıştı.
30 Eylül'de bu konu hakkında bir açıklama daha yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geri adım atmamız söz konusu değil, ABD ya uçaklarımızı verecek ya da paramızı" demişti.
Ajansa göre Türkiye'nin bu başvurusunun amacı, F-35 programından çıkarıldıktan sonra hava kuvvetlerini başka bir yolla modernize etmek.
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