Son dakika: Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması

10 Şubat 2022 Perşembe, 11:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

F-35 sorununa ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Bu konularda tablonun değişmesini oturup beklememek lazım; Başka seçenekler üzerinde durmak lazım" dedi.

F-16 yeni nesil Viber alınması ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "(ABD ile ilişkiler) Geçtiğimzi yıllara göre en azından retorik bakımından gerginlik yok, biraz daha sakin ve fazla diyaloğumuz var. Bunları da somut adımlara dönüştürmemiz lazım" diye konuştu.

Koronavirüse yakalanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı evinden çalışmalarını sürdürüyor, dış politika çerçevesinde ara ara görüşüyoruz; sesi de çok iyi geliyor BAE ziyareti de programında" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ARABULUCU OLACAK MI?

Şubat ayının başında Erdoğan ve heyetinin Ukrayna ziyaretinin ardından gündeme gelen "Ukrayna ve Rusya geriliminde Türkiye'nin arabulucu olma ihtimali"ne ilişkin konuşan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ukrayna tarafı ara buluculuğu istiyor hazır, Rusya tarafı kapıyı kapatmış değil. Putin'in Türkiye'ye gelmesiyle yapılacak toplantıda ev sahipliği sırası bizde, tarih önerisi istedik."

Türkiye'nin dış politikadaki durumuna ilişkin genel bir değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, son olarak şu ifadeleri kullandı:

İsrail ile de bir diyalog başladı yeni hükümet ile birlikte; Filistin davası pahasına biz ilişkilerimizi normalleştirmeyiz, bunu İsrail tarafı da biliyor.

Biz kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirledik BM'ye kaydını yaptırdık. Buradan taviz vermemiz mümkün değil

Azerbaycan Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini destekliyor; Azerbaycan da Ermenistan ile kalıcı bir barış istiyor

(Körfez ülkeleri ilişkileri) Tedarik zincirinde önemli bir ülke olduk; bizim görevimiz de engelleri kaldırmak



F-16 VE F-35 SORUNU NEDİR? Türkiye geçen ekim ayı başında, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 40 adet F-16 ve 80'e yakın F-16 modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu. Reuters ajansı, başvurunun Dışişleri Bakanlığı'nda değerlendirme sürecinde olduğunu, Bakanlık onay verirse Kongre'ye gönderileceğini ve Kongre'nin bu satışı bloke etme gücü olduğunu aktarmıştı. Daha önce 100 adet F-35 savaş uçağı almak isteyen Ankara, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle 2019'da F-35 ortak üretim programından çıkarılmıştı. 30 Eylül'de bu konu hakkında bir açıklama daha yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geri adım atmamız söz konusu değil, ABD ya uçaklarımızı verecek ya da paramızı" demişti. Ajansa göre Türkiye'nin bu başvurusunun amacı, F-35 programından çıkarıldıktan sonra hava kuvvetlerini başka bir yolla modernize etmek.



