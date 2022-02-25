Son dakika: NATO liderler zirvesi sonrası açıklama

Son dakika gelişmesi... NATO Zirvesi bildirisinde "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız" denildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 20:06
Son dakika: NATO liderler zirvesi sonrası açıklama
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 NATO liderler zirvesi sonrası açıklama yapıldı.

Açıklamalar şöyle:

  • Rusya hükümetinin yalanlarına kimse kanmamalı. Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı korkunç bir stratejik hata. İttifak'ın doğu kısmına önemli ölçüde ilave savunma gücü takviyesi yapıyoruz. Güçlü caydırıcılığı sağlamak için gereken tüm askeri konuşlandırmayı yapacağız.

  • Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız.

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