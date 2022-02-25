Son dakika: NATO liderler zirvesi sonrası açıklama
Son dakika gelişmesi... NATO Zirvesi bildirisinde "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız" denildi.
NATO liderler zirvesi sonrası açıklama yapıldı.
Açıklamalar şöyle:
- Rusya hükümetinin yalanlarına kimse kanmamalı. Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı korkunç bir stratejik hata. İttifak'ın doğu kısmına önemli ölçüde ilave savunma gücü takviyesi yapıyoruz. Güçlü caydırıcılığı sağlamak için gereken tüm askeri konuşlandırmayı yapacağız.
- Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız.
AYRINTILAR GELİYOR...
İlgili Haberler
- AFAD, Ukrayna’ya yardım gönderiyor
- Emekli Korgeneral Nejat Bilgin, Rusya’nın Ukrayna saldırısını değerlendirdi: İşin özü Varşova Paktı'nda
- Ukrayna kuvvetleri, Rus tankının ilerlemesini durdurmak için Kiev yakınlarındaki köprüyü patlattı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu: 39 ilçeye hizmet etmenin keyfini yaşıyorum
- Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarıldı
- Çin'den Rusya'ya yaptırım kararı!
- Fenerbahçe'ye şok! Instagram hesabı çalındı
- Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
- Arda Güler transferinin perde arkası...
- Swift Nedir? Rusya’ya nasıl swift yaptırımı uygulanabili
- Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarıldı
- Kiev'deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
- Rusya'dan Facebook kısıtlaması