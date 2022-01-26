Son dakika | NATO, Rusya'nın teklifine yazılı verdi

26 Ocak 2022 Çarşamba, 21:37

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın anlaşma teklifine yazılı karşılığı ilettiklerini bildirdi.

BÜYÜKELÇİ TESLİM ETTİ

Öte yandan, ABD de, Moskova Büyükelçisi John Sullivan aracılığıyla, Rusya’nın güvenlik garantisi tekliflerine Washington yönetiminin yanıtını içeren mektubu Rusya Dışişleri Bakanlığı'na teslim etti.

Rusya’nın geçtiğimiz ay ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik tekliflerine ilişkin metnine ABD’den yanıt geldi.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan TSİ 19.30'da Rusya Dışişleri Bakanlığı binasına gelerek Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında ABD Büyükelçisi, Rusya’nın daha önce sunduğu güvenlik tekliflerine ilişkin anlaşma taslağına ABD yönetiminin cevabını yazılı olarak teslim etti" ifadeleri kullanıldı.