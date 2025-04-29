Son Dakika... Netanyahu'nun konvoyu Kudüs'te kaza yaptı

Son dakika haberi... Binyamin Netanyahu'nun konvoyu Kudüs'teki ofisinin dışında bir trafik kazasına karıştı.

Son Dakika... Netanyahu'nun konvoyu Kudüs'te kaza yaptı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 18:27

Jerusalem Post'un aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyu Kudüs'teki ofisinin dışında bir trafik kazasına karıştı.

Edinilen bilgilere göre, konvoydaki bir araç törenden çıkarken bir motosiklete çarptı.

Olayda yaralananın olmadığı bildirildi. 


Etiketler: #netanyahu #kaza

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