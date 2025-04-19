İmamoğlu'ndan Taksim'deki polis müdahalesine tepki: 'İsrail’de bile Netanyahu karşıtı gösterilere izin verilirken...'

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Filistin için Taksim'e yürümek isterken polis müdahalesi ile karşılaştı. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürüyüşün engellenmesine sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "İsrail’de bile Netanyahu karşıtı gösterilere izin verilirken; İstanbul’un ortasında barışçıl bir yürüyüşe geçit vermeyenleri milletimizin vicdanına havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Taksim'deki polis müdahalesine tepki: 'İsrail’de bile Netanyahu karşıtı gösterilere izin verilirken...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 23:26

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Filistin için Taksim'e yürümesinin engellenmesine tepki gösterdi.

"BU İKTİDAR TEK HAMLE YAPAMIYOR"

X hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Başkanlığımızın “Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır” diyerek Tünel’den Taksim’e yapmak istediği yürüyüş, yüzlerce polisle, barikatlarla, metro kapatmalarla engellendi. 

İsrail’de bile Netanyahu karşıtı gösterilere izin verilirken; İstanbul’un ortasında barışçıl bir yürüyüşe geçit vermeyenleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. 

Bu iktidar, içeride gençlerin gösteri hakkını gasp ediyor; dışarıda ise Gazze’deki tehcir planına karşı etkili tek hamle yapamıyor. 

Filistin halkının hakkını savunmak insanlık görevidir. Ama iktidar, bunu savunanları dahi susturmayı tercih ediyor.

Bugün gençleri tutuklayarak, yürüyüşleri engelleyerek, tehcire karşı ses verenleri susturarak ne Filistin’e ne bu millete iyilik ediyorsunuz.

Çifte standarda, riyakarlığa, korkuya yenilmeyeceğiz; hakikati konuşmaya devam edeceğiz."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #taksim #polis

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