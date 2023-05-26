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Son dakika... New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı

Son dakika haberi... New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 17:14
Son dakika... New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası geçen hafta saldırıya uğradı.

Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi.

Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi.

YAKALANDI

Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletti.

Zanlı Recep Akbıyık, ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.


türkevi ABD

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