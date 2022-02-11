Son dakika: Olağanüstü gece! ABD'den art arda Ukrayna açıklamaları

11 Şubat 2022 Cuma, 22:15

Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, Rusya'nın artık Ukrayna'ya karşı büyük bir askeri operasyon yürütmek için yeterli güce sahip olduğunu ve bir saldırının "her an başlayabileceğini" söyledi.

"TERK EDİN!"

Beyaz Saray'daki bir brifingde belirli bir kanıt belirtmeden konuşan Sullivan, Ukrayna'da bulunan herhangi bir Amerikalının önümüzdeki 24-48 saat içinde ayrılması gerektiğini söyledi. Bir Rus işgalinin, kalkışları zorlaştıracak bir hava saldırısıyla başlayabileceğini söyledi.

Sullivan, ABD istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin'deki Kış Olimpiyatları sona ermeden önce bir işgal emri verebileceğine inandığını ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hızlı bir saldırının bir olasılık olduğuna inandığını öne sürdü.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Olimpiyatlar sırasında başlayabileceğine dair Cuma günü yeni bir uyarı yayınladı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, "Açık olmak istiyorum: birçok spekülasyona rağmen Rusya’nın işgali Olimpiyatlardan sonra gerçekleşecek. Olimpiyatlar sırasında da başlayabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin böyle bir karar almıştı.” dedi.

BIDEN'DAN MÜTTEFİKLERLE GÖRÜŞME MANEVRASI

Sullivan, Başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray Durum Odası'ndan transatlantik liderlerle güvenli bir görüntülü görüşme yapması ve kötüleşen bir durum karşısında müttefik birliği aramasının ardından konuştu.

Sullivan, Putin'in kesin olarak bir işgal başlatma emri verip vermediğinin belirsizliğini koruyor. Biden'ın yakında krizle ilgili olarak Putin ile bir telefon görüşmesi yapmasını beklediğini söyledi.

ORDUNUN YERLEŞME ŞEKLİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sullivan, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, "Kuvvetlerini oluşturma ve yerleştirme şekli, Rusya'nın askeri olarak hareket etmeyi seçmesinin çok belirgin bir olasılığının olduğunu bize açıkça gösteriyor" dedi.

"Bizim görüşümüz, herhangi bir nihai karar verdiğine inanmıyoruz veya herhangi bir nihai karar verdiğini bilmiyoruz" dedi.

İSRAİL'DEN DE AYRILMA KARARI

İsrail merkezli medya kuruluşu Haaretz’in haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, cuma günü, Ukrayna-Rusya sınırında tansiyon yükselirken ‘Rus işgali endişesiyle’ İsrailli diplomatların ailelerini Ukrayna'dan tahliye etmeye karar verdi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına “Ukrayna'ya gitmeyin” uyarısı yayınladı.

Bakanlık ayrıca, şu anda Ukrayna'da bulunan İsraillilere yönelik ülkede kalış sürelerini uzatmayı yeniden gözden geçirmelerini ve olası çatışma noktalarından kaçınmalarını tavsiyesinde bulundu.

Diplomat ailelerinin tahliye kararı, bakanlığın Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında düzenlediği askeri tatbikatın ardından Cuma günü erken saatlerde bir durum değerlendirmesi yapması sonrasında geldi. Şimdiye kadar, İsrailli diplomatların aile üyeleri olan 40 kişi tahliye edildiği bildirildi.

ABD DONANMASI HAREKETE GEÇTİ

ABD Donanması, Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 muhrip gemisi gönderiyor.

ABD POLONYA'YA ASKER GÖNDERİYOR

Reuters'a konuşan dört yetkiliye göre, ABD, önümüzdeki günlerde Polonya'ya 3.000 ilave birlik gönderecek.

SULLİVAN: PUTİN, NİHAİ BİR KARAR ALMADI

Jake Sullivan, Ukrayna gerilimine ilişkin, “Başkan Putin tarafından işgale yönelik nihai bir karar alınmadı, ancak sahada gördüklerimize ve istihbarat analistlerimizin edindikleri bilgilere dayanarak yeterli düzeyde endişe duyuyoruz” dedi.

