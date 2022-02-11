Son dakika: Rusya'dan Ukrayna açıklaması

Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanlığı "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor" açıklamasını yaptı.

AA
11 Şubat 2022 Cuma, 23:40
Son dakika: Rusya'dan Ukrayna açıklaması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan, operasyonun bu akşam başlayacağı haberleri üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada Batılı ülkelerin yetkililerini ve medyasını sorumlu tutan Savunma Bakanlığı, şu ifadleri kullandı.

"RUSYA'NIN GÜVENLİK TALEPLERİNİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK..." 

"Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar. Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor."

GÖRÜŞME YAPILACAK

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.


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