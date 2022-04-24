Son Dakika: Oyların yüzde 58'ini alan Macron yeniden seçildi
Son dakika gelişmesi... Fransa'da halk bugün cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Sandıkların 20.00'de kapanmasının ardından yapılan oy sayımı sonucu yeni cumhurbaşkanı belli oldu. Mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oyların yüzde 58.2'sini alarak yeniden seçildi. Le Pen ise yüzde 42.4 oy aldı.
Fransa halkı mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve göçmen karşıtı aşırı sağcı Marine Le Pen arasında tercihini yaptı.
Seçimin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Macron yeniden seçildi. İlk sonuçlara göre Macron oyların yüzde 58'ini aldı.
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