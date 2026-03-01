Son dakika... Pakistan'da ABD Konsolosluğu'na saldırı: Ölü ve yaralılar var

İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Pakistan’ın Karaçi kentinde ABD Konsolosluğu yakınında çıkan olaylarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Edhi kurtarma servisi, çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polis müdahalede etti. Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtmak ve kontrolü sağlamak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, güvenliği sağlamak amacıyla bölgede güvenlik önlemlerini artırırken gösteriler nedeniyle çevredeki trafik akışında aksaklıklar yaşandı.

IRAK'TA DA PROTESTOLAR BAŞLADI

Irak hükümeti, Hamaney’in öldürülmesi nedeniyle ülkede üç günlük ulusal yas ilan etti. Irak Haber Ajansı’nın (INA) aktardığı açıklamada hükümet sözcüsü Bassem el-Avadi, “Büyük bir üzüntü ve kederle, İran halkına ve tüm İslam alemine taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

El-Avadi, olayın uluslararası hukuk ve sözleşmelerin ihlali anlamına geldiğini belirterek, saldırıyı kınadı.

ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırının ardından Irak’ın başkenti Bağdat’ta protestolar düzenlendi.

Göstericiler, hükümet binaları ve yabancı elçiliklerin bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge çevresinde güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

El Cezire tarafından doğrulanan görüntülerde, protestocuların bayraklar taşıdığı ve sloganlar attığı görüldü. Tanıklar, bazı grupların ABD Büyükelçiliği’ne doğru yürümeye çalıştığını aktardı.

Görüntülerde ayrıca protestocuların Yeşil Bölge girişine yakın bir kavşakta araç geçişini engellemeye çalıştığı yer aldı.