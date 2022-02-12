Son Dakika: Putin ile Macron'dan kritik temas

12 Şubat 2022 Cumartesi, 17:45

Interfax haber ajansının Kremlin'den aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron bugün 40 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna krizinin ele alındığı görüşmeye dair ayrıntı vermedi.

Rusya'nın geçen yıl Ukrayna yakınlarında asker toplamaya başlamasından bu yana Putin'in Batılı bir liderle yaptığı ilk zirve bu hafta başında Kremlin'de Macron ile gerçekleşti.