Son Dakika... Putin, komşu ülkelere seslendi: Art niyet taşımıyoruz
Komşulara karşı art niyet taşımadıklarını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diğer ülkelere Rusya ile ilişkileri normalleştirme çağrısı yaptı.
Sputnik'in haberine göre; Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşu ülkelere Rusya ile ilişkileri tırmandırmamaları ve kötüleştirmemeleri çağrısında bulundu; komşulara art niyet beslemediklerini söyledi.
Mareşal Rokossovskiy gemisinin bayrak çekme törenine katılan Putin, "Ne kadar zor olursa olsun, gelişmeye devam edeceğiz. Ülkenin dört bir yanında ve elbette Baltık, Artika ve Uzak Doğu bölgelerinde de ulaşım ve lojistik altyapısını güçlendireceğiz" dedi.
Putin, “Eğer birileri Rusya ile işbirliği yapmak istemezse de, her halükarda karşımıza çıkan görevleri yerine getirecek ve kazanacağız, zira yeni beceriler ediniyoruz” dedi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
En Çok Okunan Haberler
- BM Ukrayna kaynaklı mülteci sayısını açıkladı
- 29 Ekim Kadınları Derneği’nde başkan yeniden Bozkurt
- Halil Dervişoğlu'nun babasından Galatasaray'a gönderme!
- 'İzmir, İstanbul'dan bile riskli'
- Doğu kara teslim oldu: 1353 yere ulaşım yok
- Duygu Delen davasında karar
- Putin, komşu ülkelere seslendi
- Euroleague'den şaşırtıcı Final Four kararı!
- 'Balyoz kumpası' davasında karar
- Avrupa ülkelerinden Rusya'nın saldırısına tepki