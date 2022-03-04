Son Dakika... Putin, komşu ülkelere seslendi: Art niyet taşımıyoruz

Komşulara karşı art niyet taşımadıklarını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diğer ülkelere Rusya ile ilişkileri normalleştirme çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 14:13
Son Dakika... Putin, komşu ülkelere seslendi: Art niyet taşımıyoruz
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Sputnik'in haberine göre; Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşu ülkelere Rusya ile ilişkileri tırmandırmamaları ve kötüleştirmemeleri çağrısında bulundu; komşulara art niyet beslemediklerini söyledi.

Mareşal Rokossovskiy gemisinin bayrak çekme törenine katılan Putin, "Ne kadar zor olursa olsun, gelişmeye devam edeceğiz. Ülkenin dört bir yanında ve elbette Baltık, Artika ve Uzak Doğu bölgelerinde de ulaşım ve lojistik altyapısını güçlendireceğiz" dedi.

Putin, “Eğer birileri Rusya ile işbirliği yapmak istemezse de, her halükarda karşımıza çıkan görevleri yerine getirecek ve kazanacağız, zira yeni beceriler ediniyoruz” dedi.

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