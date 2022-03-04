Son Dakika... Putin, komşu ülkelere seslendi: Art niyet taşımıyoruz

04 Mart 2022 Cuma, 14:13

Sputnik'in haberine göre; Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşu ülkelere Rusya ile ilişkileri tırmandırmamaları ve kötüleştirmemeleri çağrısında bulundu; komşulara art niyet beslemediklerini söyledi.



Mareşal Rokossovskiy gemisinin bayrak çekme törenine katılan Putin, "Ne kadar zor olursa olsun, gelişmeye devam edeceğiz. Ülkenin dört bir yanında ve elbette Baltık, Artika ve Uzak Doğu bölgelerinde de ulaşım ve lojistik altyapısını güçlendireceğiz" dedi.

