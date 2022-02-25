Son Dakika... Putin: Rus askerleri görevlerini başarıyla yerine getirmektedir
Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rus askerleri görevlerini başarıyla yerine getirmektedir" dedi. Putin, Ukrayna askerlerine seslenerek, "Eğer gücü kendi elinize alırsanız bizim için anlaşmak daha kolay olacaktır" diye konuştu.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ikinci gününde gerilim yüksek seviyedeyken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den açıklama geldi.
Rusya Güvenlik Konseyi'nde konuşan Putin "Kiev de dahil olmak üzere şehirlerin merkez kısımlarına mevcudiyet sergilediklerini görüyoruz. Sivillerin yaşadığı bölgelerde ateş açılmasını sağlamaya çalışıyorlar. Öncelikle bunu yapıp sonrasında 'Rusya sivillere saldırdı' diyorlar" dedi.
"Bu milliyetçilerin sizi kullanmasına izin vermeyin" diyen Putin, "Kadınlarınızı, çocuklarınızı, yaşlılarınızı kullanmanıza izin vermeyin. Sizlerle konuşmak müzakere etmek çok daha kolaydır, Kiev'i ele geçirmiş olan bu neonazilerle konuşmak yerine" diye konuştu.
Rus lider ayrıca "Rus askeri birliklerinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
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