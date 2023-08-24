Son dakika... Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 19:17

Güncelleme: 24.08.2023 - 19:34

Rusya lideri Putin, hayatını kaybeden Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin hakkında ilk kez konuştu.

Prigojin'in ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Putin, "90’lardan beri tanıyorum, yetenekli bir iş insanıydı. Soruşturma Komitesi Tver’deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek" ifadelerini kullandı.

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