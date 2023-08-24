Son dakika... Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da dün düşen uçakta hayatını kaybeden Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin'in ailesine 'başsağlığı' mesajını iletti. Putin, "Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı” dedi.

AA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 19:17
Son dakika... Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı
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Rusya lideri Putin, hayatını kaybeden Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin hakkında ilk kez konuştu.

Prigojin'in ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Putin, "90’lardan beri tanıyorum, yetenekli bir iş  insanıydı. Soruşturma Komitesi Tver’deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek" ifadelerini kullandı.

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