Wagner Lideri Prigojin ölmemiş olabilir mi?

24 Ağustos 2023 Perşembe, 16:09

Rus devlet haber ajansı TASS ve Rusya Sivil Havacılık Kurumu, Moskova'dan St Petersburg'a gitmekte olan ve Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düşen Embraer tipi bir özel jette, Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in de olduğunu duyurmuştu.



Cumhuriyet.com.tr Dış Haberler Müdürü M. Birol Güger, Rus paralı asker grubu Wagner Lideri Prigojin'in tartışılan ölümünü Cumhuriyet TV'de yorumladı.

