Bir Türk Lirası kaç Suriye lirası yapıyor? 1 dolar ve 1 Euro kaç Suriye lirası?

Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:11

Güncelleme: 19.12.2024 - 12:11

Suriye'de 13 yıllık savaşın sona ermesiyle birlikte, Suriye lirasının diğer para birimleri karşısında yaşadığı değişim ve ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, 1 TL, 1 dolar ve 1 euro kaç Suriye lirası?

1 DOLAR KAÇ SURİYE LİRASI?

1 ABD Doları = 13.009 Suriye Lirası

1 EURO KAÇ SURİYE LİRASI?

1 Euro = 13.644 Suriye Lirası

1 TL KAÇ SURİYE LİRASI?

1 Türk Lirası = 374,76 Suriye Lirası