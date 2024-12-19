Bir Türk Lirası kaç Suriye lirası yapıyor? 1 dolar ve 1 Euro kaç Suriye lirası?
Suriye'de 13 yıllık savaşın ardından sadece siyasi değil, ekonomik kriz de derinleşti. Suriye Lirası'nın büyük değer kaybı sonrası Türk Lirası ve Dolar, Suriye'de günlük alışverişi sağlıyor. Peki, 1 TL, 1 dolar ve 1 Euro kaç Suriye lirası?
Suriye'de 13 yıllık savaşın sona ermesiyle birlikte, Suriye lirasının diğer para birimleri karşısında yaşadığı değişim ve ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, 1 TL, 1 dolar ve 1 euro kaç Suriye lirası?
1 DOLAR KAÇ SURİYE LİRASI?
1 ABD Doları = 13.009 Suriye Lirası
1 EURO KAÇ SURİYE LİRASI?
1 Euro = 13.644 Suriye Lirası
1 TL KAÇ SURİYE LİRASI?
1 Türk Lirası = 374,76 Suriye Lirası
Etiketler: #Suriye lirası
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