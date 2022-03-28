Son dakika: Rus heyetini taşıyan uçak İstanbul'a indi

28 Mart 2022 Pazartesi, 16:29

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından tarafların müzakere için İstanbul'da bir araya geleceği açıklanmıştı.

Rus heyeti saat 16.00'da İstanbul'a geldi. Heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in de yer aldığı biliniyor.

DAHA ÖNCE BELARUS'TA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Taraflar, Belarus sınırında üç kez bir araya geldikten sonra görüşmelere video konferans ile devam etmişti.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, dün yaptığı açıklamada "Rus ve Ukraynalı heyetler 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de görüşecek." ifadelerini kullanmıştı.